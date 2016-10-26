الإندبندنت: اختبار يعتمد على معلقة وعلبة معدنية لتشخيص مشكلات النوم

نشر موقع “INDEPENDENT” تقريرًا عن اختبار يساعدك على معرفة ما إذا كنت تعانى من مشاكل فى النوم أم لا، وهو ذلك الاختبار الذى يعتمد على ملعقة وعلبة معدنية".

ووفقًا لمنظمة التأمين الصحى فإن واحدًا من كل ثلاثة يعانون من قلة النوم والقلق بسبب التكنولوجيا والعمل فى المنزل كما أن الحرمان من النوم عواقبه كثيرة مثل السمنة، أمراض القلب والسكرى.

الدكتور "Michael Mosley" الأستاذ فى جامعة شيكاغو قرر بدوره الاستعانة بالاختبار الذى تم تطويره على يد "Nathaniel Kleitman".

ولإجراء الاختبار كل ما تحتاجه هو "معلقة وعلبة معدنية"، ولإجراء الاختبار عليك بالاسترخاء فى غرفة مظلمة والإمساك بالمعلقة عند حافة السرير، ووضع العلبة المعدنية على الأرض، قبل التحقق من الساعة ومن بعدها اغمض عينيك.

وهنا يكمن السؤال هل تواجه مشكلة فى النوم أم لا؟

وتعتمد الإجابة على سقوط المعلقة فى العلبة المعدنية محدثة ضجة عالية تؤدى إلى استيقاظك من النوم ومعرفة هل نمت سريعًا أو استغرقت وقت كثير فى النوم ولتجنب عدم وقوع المعلقة فى العلبة من الممكن ضبط منبه ليرن بعد 15 دقيقة احتياطيًا.

وقال الدكتور "Nathaniel Kleitman": "إذا كنت تنام خلال 5 دقائق فأنك ممن تسهل عندهم مهمة النوم، أما إذا كنت تستغرق 10 دقائق فأنت تناضل للحصول على النوم. أما إذا كان الأمر يستغرق أكثر من ذلك فأنت تواجه مشكلة حقيقة فى الحصول على النوم".