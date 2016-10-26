أهالي «زرزارة» ببورسعيد يتظاهرون لعدم تملكهم وحدات سكنية خصصها لهم المحافظ

تجمع العشرات من سكان مدينة «زرزارة» بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بشارع حسين حجازي أمام مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء، اعتراضًا على عدم تملكهم لوحداتهم السكنية، التي خصصها لهم المحافظ، منذ عام 2014، ولم يحصلوا عليها حتى الآن.

وردد المحتجون عدة هتافات كان أبرزها :”ألحقنا يا سيسي”، و”بورسعيد بلد الشهيد بقت أكترللغريب”، “بورسعيد بتستغيث يالي اخترناك رئيس”، بالإضافة إلى هتافات أخرى تطالب سرعة تدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وقال أحد المشاركين في الوقفة إن المحافظ عادل الغضبان، قام بتسكين آخرين بمساكنهم، التي كانت من حقهم، بموجب العقود التي تم إبرامها مع المحافظة منذ عام 2014.

المراسل: عمر جمال