أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور..سفير الهند يحتفل بذكرى مرور «غاندي» على ضفاف قناة السويس

Google+ Print
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

كتب-جمال نوفل

أقامت سفارة الهند بالفاهرة، الأربعاء،  احتفالية بالنادي البحري علي ضفاف قناة السويس، بمناسبة مرور المهاتما غاندي علي مدينة بورسعيد عام 6 ديسيمبر 1931، ورفض الإنجليزية زيارته للقاهرة أثناء رسو سفينته بميناء بورسعيد، بعد حضورة اجتماع الدسرة المستديرة بلندن.

واستقبل سفير الهند وأعضاء السفارة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و قيادت المحافظة و الشرطة، و زار المحافظ و سفير الهند معرض للصور يتضمن صور لغاندي في صباه و شبابه، و رحلات كفاحة لمقاومة الاحتلال البريطاني دون عنف.

وشرح السفير للمحافظ مراحل العمر للمهاتما غاندي، و قال محافظ بورسعيد، إن غاندي كام ملهمًا لتحرر البلاد من الاحتلال و هو قدوة لنا مشيرًا إلي العلاقات الطيبة التي تبرط بالهند من سنوات طويلة.

وأقيم حفل للسمسمية كترات لبورسعيد و مصر، وقد نال إعجاب السفير الهندي و أعضاء بعثته، و لقاءات لمعرفة تاريخ و عظمة غاندي.

unnamed (6)

unnamed (5)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟