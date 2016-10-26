بالصور..سفير الهند يحتفل بذكرى مرور «غاندي» على ضفاف قناة السويس

كتب-جمال نوفل

أقامت سفارة الهند بالفاهرة، الأربعاء، احتفالية بالنادي البحري علي ضفاف قناة السويس، بمناسبة مرور المهاتما غاندي علي مدينة بورسعيد عام 6 ديسيمبر 1931، ورفض الحكومة الإنجليزية زيارته للقاهرة أثناء رسو سفينته بميناء بورسعيد، بعد حضورة اجتماع الدسرة المستديرة بلندن.

واستقبل سفير الهند وأعضاء السفارة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و قيادت المحافظة و الشرطة، و زار المحافظ و سفير الهند معرض للصور يتضمن صور لغاندي في صباه و شبابه، و رحلات كفاحة لمقاومة الاحتلال البريطاني دون عنف.

وشرح السفير للمحافظ مراحل العمر للمهاتما غاندي، و قال محافظ بورسعيد، إن غاندي كام ملهمًا لتحرر البلاد من الاحتلال و هو قدوة لنا مشيرًا إلي العلاقات الطيبة التي تبرط مصر بالهند من سنوات طويلة.

وأقيم حفل للسمسمية كترات لبورسعيد و مصر، وقد نال إعجاب السفير الهندي و أعضاء بعثته، و لقاءات لمعرفة تاريخ و عظمة غاندي.