سفير مصر في تونس: إطلاق سراح 12 بحارا مصريا من مركب محتجز بصفاقس

أعلن السفير نبيل حبشي سفير مصر بتونس، الأربعاء، أن جهود السفارة نجحت في التوصل لاتفاق مع السلطات التونسية على ترحيل 12 صيادًا مصريًا من بين بحاري مركب الصيد المصرية، التي احتجزتها السلطات التونسية الأسبوع الماضي بميناء صفاقس، على خلفية قيامهم بأعمال صيد غير قانونية داخل المياة الإقليمية التونسية، ورفضهم الاستجابة لتحذيرات السلطات التونسية.

وقال حبشي، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيلتقي كاتب الدولة للفلاحة التونسي لبحث الترتيبات النهائية لترحيل البحارين الـ 12 والذي من المتوقع أن يتم مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلات الرسمية في تونس.

وأضاف أن السفارة المصرية بتونس بصدد حجز تذاكر السفر للصيادين الـ 12 ، فيما سيتم الابقاء على بقية الصيادين المسئولين عن مركب الصيد وعددهم 4 لبعض الوقت لإنهاء بعض الإجراءات والتحقيقات قبل إطلاق سراحهم واستكمال عودتهم لمصر.

وأكد على أن السفارة المصرية بالتعاون مع الجالية المصرية في تونس ستواصل جهودها حتى يتم إطلاق جميع الصيادين المصريين، والاطمئنان عليهم حتى عودتهم إلى وطنهم مصر.

وكانت سلطات البحرية التونسية قد احتجزت الاسبوع الماضي مركب صيد مصري على متنه 16 بحارًا مصريا، يقومون بعمليات صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية عرض سواحل مدينة صفاقس، بعد طلب قوات البحرية التونسية منهم التوقف لكن الصيادون المصريون رفضوا الامتثال للأوامر ما دفع القوات التونسية لإطلاق نيران تحذيرية عليهم توقف على إثرها المركب المصري وتم احتجازهم.

أ ش أ