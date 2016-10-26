بالصور..السفارة المصرية فى توجو تقدم مساعدات إلى طلاب المدارس

قال السفير المصري فى توجو كريم شريف، الأربعاء، إنه فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها السفارة من أجل تعزيز مساهماتها فى القضايا المجتمعية وتواجدها على الساحة التوجولية، وتقديرًا للظروف الإقتصادية الحالية في توجو، فقد قدمت السفارة على مدى الأسبوعين الماضيين مجموعة من المساعدات والمستلزمات المدرسية إلى كل من وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من القرى النائية والمجتمعات عبر مجموعة من الكنائس والمساجد، حيث تمت وضع المساعدات فى أكياس تحمل اسم مصر، وإرفاق مجموعة من الكتيبات السياحية والدعائية لمصر معها.

وأضاف شريف، في تصريحات صحفية اليوم، أن السفارة ساهمت من قبل فى توفير دورة مياه بإحدى القرى النائية فى ظل عدم توافر الإمكانيات لذلك، وكذا تقديم مساعدات مدرسية خلال عام 2015، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن مسابقة “مصر فى عيون أطفال توجو” التى أصبحت تقليدا سنويًا، وتنظمها السفارة مع وزارتي التضامن الإجتماعي والإعلام في توجو وكل من وزارة الثقافة المصرية وشركة “مصر للطيران” فى نهاية كل عام إعتبارا من عام 2015.

على صعيد آخر، التقى السفير وأعضاء السفارة على مدى الأيام القليلة الماضية بمجموعة من المرشحين التوجوليين لحضور برامج التدريب، التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى شتى المجالات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المصرية المختلفة، وذلك للتواصل معهم قبيل السفر ولدعوتهم للانضمام فور عودتهم من القاهرة إلى لجنة الدارسين والمتدربين التوجوليين فى مصر، التى شكلتها السفارة فى مايو 2015، للتواصل والتداول والتشاور مع الدراسين التوجوليين بصورة دورية حول مقترحاتهم وأفكارهم لدعم العلاقات المصرية التوجولية، وتعزيزا لبرامج التدريب المستقبلية.