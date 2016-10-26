بالصور.. إلهام عبد البديع: انتهيت من تصوير 70 % من دوري بـ«ولاد تسعة»

قالت الفنانة إلهام عبد البديع، إنها انتهت من تصوير ما يقرب من 70 % من الأحداث الدرامية للشخصية التي تلعبها في مسلسل «ولاد تسعة»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «عبد البديع» في تصريحات صحفية الأربعاء، أنها تجسد من خلاله شخصية بسمة، وهي فتاة من كفر الشيخ، ولكن ظروفها جعلتها تنتمي لوالد «مادي» ويجسده الفنان محمد التاجي، ويتسبب ذلك لها في عدة مشاكل تجبرها على ترك البلد والرحيل عنها، والذهاب للقاهرة بحثًا عن فرصة عمل واستقرار بها.

وحرصت إلهام على حضور تكريم «الأهرام» لأسرة مسلسلها «يونس ولد فضة»، الذي عرض في رمضان الماضي، وقدمت خلاله شخصية قمر شقيقة النجم عمرو سعد.

وكانت إدارة مهرجان الأهرام للدراما التليفزيونية، كرمت عدد كبير من الفنانين عن أعمالهم الدرامية التي عرضت في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل «ولاد تسعة»، يشارك في بطولته نيكول سابا، خالد سليم، خالد زكي، هبة مجدي، سهر الصايغ، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، بيومي فؤاد، رحمة حسن، لقاء سويدان، حسام فارس، إسلام جمال، دنيا المصري، عمرو عابد، إنعام سالوسة، محمد التاجي، تهاني راشد، حنان سليمان، حمادة بركات، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج صادق صبّاح.