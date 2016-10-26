أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. إلهام عبد البديع: انتهيت من تصوير 70 % من دوري بـ«ولاد تسعة»

Google+ Print
بالصور.. إلهام عبد البديع: انتهيت من تصوير 70 % من دوري بـ«ولاد تسعة» بالصور.. إلهام عبد البديع: انتهيت من تصوير 70 % من دوري بـ«ولاد تسعة»

الفنانة إلهام عبد البديع مع الفنان محمد فراج

قالت الفنانة إلهام عبد البديع، إنها انتهت من تصوير ما يقرب من 70 % من الأحداث الدرامية للشخصية التي تلعبها في مسلسل «ولاد تسعة»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «عبد البديع» في تصريحات صحفية الأربعاء، أنها تجسد من خلاله شخصية بسمة، وهي فتاة من كفر الشيخ، ولكن ظروفها جعلتها تنتمي لوالد «مادي» ويجسده الفنان محمد التاجي، ويتسبب ذلك لها في عدة مشاكل تجبرها على ترك البلد والرحيل عنها، والذهاب للقاهرة بحثًا عن فرصة عمل واستقرار بها.

وحرصت إلهام على حضور تكريم «الأهرام» لأسرة مسلسلها «يونس ولد فضة»، الذي عرض في رمضان الماضي، وقدمت خلاله شخصية قمر شقيقة النجم عمرو سعد.

وكانت إدارة مهرجان الأهرام للدراما التليفزيونية، كرمت عدد كبير من الفنانين عن أعمالهم الدرامية التي عرضت في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل «ولاد تسعة»، يشارك في بطولته نيكول سابا، خالد سليم، خالد زكي، هبة مجدي، سهر الصايغ، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، بيومي فؤاد، رحمة حسن، لقاء سويدان، حسام فارس، إسلام جمال، دنيا المصري، عمرو عابد، إنعام سالوسة، محمد التاجي، تهاني راشد، حنان سليمان، حمادة بركات، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج صادق صبّاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا