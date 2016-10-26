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عادل الغضبان: استثمارات الهند بمصر 2 مليار دولار منها 1.2 مليار ببور رسعيد

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عادل الغضبان: استثمارات الهند بمصر 2 مليار دولار منها 1.2 مليار ببور رسعيد عادل الغضبان: استثمارات الهند بمصر 2 مليار دولار منها 1.2 مليار ببور رسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن استثمارات الهند فى وصلت إلى 2 مليار دولار منها مليار و200 مليون فى بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد؛ خلال احتفالية ذكرى مرور "المهاتما غاندى"من قناة السويس بمجرى ملاحى المحافظة، أن التوأمة التى بين مصر والهند بدأت منذ زمن بعيد؛ حيث واجهنا احتلال إحدى الدول العظمى "إنجلترا" فى نفس التوقيت.

وأكد الغضبان أن التسلُح  بالدراسة والصبر والقوة والعزيمة جعلت من الشعبين قوة وحضارة لا يستهان بها حتى وقتنا الحالى؛ مشيراً إلى أن التوأمة لازالت وستزال مستمرة .

وأوضح المحافظ، أن الثورة التى قاما بها الشعبين كانت ضد الاحتكار وضد الاستعمار الإنجليزى؛ وعلى نفس الغرار تسير الاستثمارات الهندية فى مصر؛ حيث تجابه الاحتكار وتنتج سلعا أساسية ورئيسية ترجع فائدتها للشعب المصرى.

يذكر أنه  اللواء عادل الغضبان استقبل السفير الهندى فى مصر، وممثلين عن الهند فى الاحتفالية التى تقام الآن لإحياء ذكرى رحيل المهاتما غاندى، وزيارته لمصر عام 1931 ومروره بمجرى قناة السويس الملاحى .


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