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إبراهيم عيسى يقاطع متحدثا بمؤتمر الشباب.. والسيسى:بتتكلموا عن توعية الناس

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إبراهيم عيسى يقاطع متحدثا بمؤتمر الشباب.. والسيسى:بتتكلموا عن توعية الناس إبراهيم عيسى يقاطع متحدثا بمؤتمر الشباب.. والسيسى:بتتكلموا عن توعية الناس

>كتب سمير حسنى - عامر مصطفى - محمد شعلان

شهدت ندوة تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأى العام الشبابى التى يديرها الإعلامى أسامة كمال، فى مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، مقاطعة الإعلامى إبراهيم عيسى للإعلامى إبراهيم الجارحى، عقب حديث الثانى وقوله " الساحة الإعلامية تشهد تجبر للإعلاميين، لأنه كما قال إبراهيم عيسى ظنوا فى أنفسهم أنهم ليسوا قادة رأى فقط ولكنهم قادة سياسيين، وهو يظن أن الكلام الذى يقوله بالبرنامج هو تيار سياسى فحتى المؤيد للدولة يتحول الى نيران صديقة من مقدار هذه الثقة وانه يرى مصلحة الدولة أكثر من الدولة".

من جانبه رد إبراهيم عيسى،  قائلا "مين اللى قال كده أنا قولت إنى شايف مصلحة الدولة أكثر من الدولة"، ليرد الجارحى: "لا يا فندم أنا بكمل كلامى"،  مما جعل الرئيس عبد الفتاح  السيسى يضحك قائلا: " يا أستاذ إبراهيم وليكم كلكم انتم بتتكلموا عن الرأى وتوعية الناس".

 

 


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