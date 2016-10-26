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احذر مخالفة.. شوارع العاصمة مراقبة إلكترونيًا

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جانب من الحملة

جانب من الحملة

كتب: أحمد أبو الحسن

حذرت إدارة مرور القاهرة، اليوم الأربعاء، قائدي المركبات بشتى أنواعها، من مخالفة قواعد المرور، عقب تطبيق النظام الجديد بنشر من كاميرات المراقبة بشوارع العاصمة، وذلك لتحقيق الانضباط المروري.

وبدأت الإدارة، فى تحرير المُخالفات المرورية بشأن كسر الإشارة الضوئية والانتظار في الممنوعة الانتظار صف ثان، إلكترونياً، بفضل شبكة كاميرات المراقبة التى تم نشرها فى 80%من شوارع العاصمة، وإرسالها إلى نيابة المرور المختصة مباشرة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة التكدسات والإختناقات المرورية في شوارع العاصمة،  وفي إطار خطة مديرية أمن القاهرة التي تنفذها الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة للإعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد المحاور الهامة للقضاء على الإختناقات وتخفيف الإعتماد على العنصر البشري لتحقيق الإنضباط المروري بشوارع العاصمة بما يضاهي أفضل الوسائل المطبقة عالمياً .

وناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي المركبات الالتزام بقواعد وتعليمات المرور .

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