لأول مرة منذ توليه السلطة.. عمر البشير يعتزم تعيين رئيس للوزراء

اعلن مسؤول سوداني اليوم الاربعاء ان الرئيس السودانى عمر البشير سيعين رئيسا للوزراء لاول مرة منذ وصوله للسلطة عام 1989 .

واطاح البشير برئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي في انقلاب بمساندة الزعيم الاسلامي حسن الترابي، قبل ان يلغي هذا المنصب.

واعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون امام المجلس الوطني ان البشير اقترح اجراء تعديلات في دستور البلاد اعتمادا على توصيات الحوار الوطني الذي استغرق عاما.

واوضح ان الرئيس السوداني يريد عبر هذا الاقتراح نقل جزء من سلطاته لرئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني الذي جرى بين الحكومة ومجموعة من معارضيها، متوقعا تعيينه خلال الشهرين المقبلين.