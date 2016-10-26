هاشتاج «مصر عظيمة بشبابها» يتصدر «تويتر» تزامنًا مع مؤتمر شرم الشيخ

تصدر هاشتاج “مصر عظيمة بشبابها”، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، تزامنًا مع المؤتمر الوطنى الأول للشباب، والمقام حاليًا فى مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المغردون عبر الهاشتاج الذى احتل الصدارة فى قامة الأكثر تداولاً بأكثر من 13 ألف تغريدة، أن تقدم مصر لا يتم إلا بشبابها الذى يبنى ويعمر بأفكار لمستقبل أفضل لبلده، وليس بالشباب الذى يحمل السلاح، مشيدين فى الوقت نفسه بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى منح الفرصة لشباب مصر للتحدث عن الأزمات التى يواجهونها وإيجاد طرق مبتكرة لحلها.