أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

هاشتاج «مصر عظيمة بشبابها» يتصدر «تويتر» تزامنًا مع مؤتمر شرم الشيخ

Google+ Print
السيسى وسط الشباب_أرشيفية

السيسى وسط الشباب_أرشيفية

تصدر هاشتاج “ عظيمة بشبابها”، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، تزامنًا مع المؤتمر الوطنى الأول للشباب، والمقام حاليًا فى مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المغردون عبر الهاشتاج الذى احتل الصدارة فى قامة الأكثر تداولاً بأكثر من 13 ألف تغريدة، أن تقدم مصر لا يتم إلا بشبابها الذى يبنى ويعمر بأفكار لمستقبل أفضل لبلده، وليس بالشباب الذى يحمل السلاح، مشيدين فى الوقت نفسه بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى منح الفرصة لشباب مصر للتحدث عن الأزمات التى يواجهونها وإيجاد طرق مبتكرة لحلها.

27602-11

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن