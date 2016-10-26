لأول مرة منذ توليه السلطة.. عمر البشير يعتزم تعيين رئيسًا للوزراء

أعلن مسؤول سوداني اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوداني عمر البشير سيعين رئيسا للوزراء لأول مرة منذ وصوله للسلطة عام 1989 .

وبحسب «فرانس برس» فقد أطاح البشير برئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي في انقلاب بمساندة الزعيم الإسلامي حسن الترابي، قبل أن يلغي هذا المنصب.

وأعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون أمام المجلس الوطني أن البشير اقترح إجراء تعديلات في دستور البلاد اعتمادًا على توصيات الحوار الوطني الذي استغرق عاما.

وأوضح أن الرئيس السوداني يريد عبر هذا الاقتراح نقل جزء من سلطاته لرئيس الوزراء، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني الذي جرى بين الحكومة ومجموعة من معارضيها، متوقعًا تعيينه خلال الشهرين المقبلين.