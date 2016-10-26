مقتل 5 من عناصر "داعش" على ايدى الحشد الشعبي بكركوك

قتلت قوة من "الحشد الشعبي" التركماني خمسة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بينهم انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين، كانوا مختبئين داخل مشروع الماء في ناحية "تازة"جنوبي محافظة كركوك شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي ان قوات "مكافحة الإرهاب" استكملت عملية تحرير قرى طرب وزاوة وخزنة وخزنة تبة والموفقية وطهراوية والقلعات وطهرت معسكر جنين الذي كان يستخدمه داعش وتدمير شبكة أنفاق للتنظيم في المنطقة.

وأشارت الخلية إلى ان القوات تمكنت ايضا من تحرير 1098 مدنيا كانا يحتجزهم داعش وهم 198 عائلة عراقية، وتم معالجة طفلين تعرضا إلى اطلاق نار من داعش.

وأكد نائب قائد عمليات تحرير نينوى اللواء عبد الكريم الشويلي أن قطعات القوات المسلحة تمكنت من تحقيق أهدافها وبشكل سريع خلال المرحلة الأولي من عملية "قادمون يا نينوى" لتحرير الموصل.

على صعيد آخر، قالت مصادر محلية بالموصل اليوم إن مئات من مقاتلي تنظيم (داعش) وصلوا إلى مدينة الموصل خلال اليومين الماضيين قادمين من مدينة الرقة السورية، مشيرة إلى أن أغلب المقاتلين من الأجانب ويرتدون زياً مميزاً وأحزمة ناسفة ويحملون أسلحة خفيفة.

وأشارت إلى أن مقاتلي داعش كانوا يتحركون من الجزء الشرقي بمدينة الموصل عبر نهر دجلة إلى الجزء الغربي، وشرع التنظيم في تفخيخ الجسور على النهر بالمتفجرات وتجهيز عشرات السيارات المفخخة لتنفيذ هجمات انتحارية حال بدء الهجوم على الموصل.