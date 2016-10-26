بدء محاكمة متهمى قضية «مذبحة كرداسة»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، فيما أمرت هيئة المحكمة، بمنع ممثلى وسائل الإعلام من حضور جلسة اليوم، والتى تخصص لسماع شهود الإثبات.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.