براءة إثنين من تهمة خرق قانون التظاهر بالموسكي

قضت محكمة جنح مستأنف الموسكي، برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من متهمين إثنين على حكم حبسهم عام في أحداث شغب الموسكي، وقضت ببراءتهم من تهمة خرق قانون التظاهر.

وكانت محكمة جنح الموسكي قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبه ٢٥ متهمًا في قضية أحداث شغب وتجمهر أمام قسم الموسكي، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والزامهم بالمصروفات.

ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وخرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف، وقطع الطريق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة.