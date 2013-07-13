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هل تساعد أدوية تقليل امتصاص الدهون على خفض الوزن؟

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هل تساعد أدوية تقليل امتصاص الدهون على خفض الوزن؟ هل تساعد أدوية تقليل امتصاص الدهون على خفض الوزن؟

أرسلت قارئة تقول: أعانى من زيادة الوزن بسبب زيادة بالجسم ونصحنى الصيدلى بتناول أدوية تقليل امتصاص الدهون هل لهذه الأدوية اى اعراض جانبية أم يمكن تناولها بصورة طبيعية؟

يجيب الدكتور هشام أيوب، استشارى الجهاز الهضمى وامراض الكبد، أنه لم يثبت علميا حتى الآن استطاعة أى عقار طبى التخفيف الوزن وحدة بل يجب أن يتبع بحمية غذائية وتمارين رياضية وهذا ما لا يحدث مما يترتب عليه مشكلات زائدة عن النتائج الإيجابية لها.

وأضاف أيوب أما عن الأدوية والتى انتشرت بشدة فى الفترة الأخيرة هى أدوية تقلل من امتصاص الدهون وعلى الرغم من أن تلك الأدوية تقلل 30% فقط من دهون الأطعمة التى نتناولها وليس من دهون الجسم، إلا أنها تتسبب فى مشاكل صحية فعلى الرغم من أضرار الدهون على جسم الإنسان إلا أن هناك بعض الفيتامنات التى لا يمتصها الجسم إلا فى وجود الدهون مثل فيتامين (أ) والمسئول عن قوة الإبصار وفيتامين (ك) والمسئول عن النزيف وتجلد الدم وفيتامين (د) والتى يعانى المريض من نقصها بشدة عند استخدامه تلك العقاقير لذا غالبا ما يصاب المريض بضعف عام وأنميا وأيضا لا يفقد الكثير من وزنه.

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مصر 365