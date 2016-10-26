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مقتل عامل بموقع تحت الإنشاء في مدينة بدر

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مقتل عامل بموقع تحت الإنشاء في مدينة بدر مقتل عامل بموقع تحت الإنشاء في مدينة بدر

جثة- أرشيفية

كتب ـ أحمد أبوالحسن:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الأربعاء، فى كشف غموض واقعة مقتل عامل داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر، حيث تبين أن زميله وراء ارتكاب الجريمة.

 وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

تعود الواقعة إلى بلاغ لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر العام باستقبالها حسين عبد الجواد محمد أبو غنيمة 18 سنة، عامل معماري ومقيم مركز بني مزار “توفى اثر إصابته بكسر بالجمجمة”.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، وحسن رضا أحمد حسن 15 سنة، عامل معماري، ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بالدور الثالث بعقار تحت الإنشاء كائن بالحي المتميز ـ دائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بدفع المتوفى من أعلى سطح العقار؛ مما أدي إليى سقوطه، وحدوث إصابته التي أودت بحياته.

ومن خلال أحد الأكمنة تمكن رجال الامن من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

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