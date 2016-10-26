محكمة التحكيم الدولي ترفض دعوى تركية ضد «نايل سات‎»

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، إن” محكمة التحكيم الدولية بباريس أصدرت حكمًا في الـ 17 من أكتوبر الجاري، برفض دعوى رفعتها شركه أوراشيا سات التركية – القمر التركي – دون وجه حق”.

وطالبت الدعوى السالفة بإلزام نايل سات بغرامات تأخير مستحقة لها عن تعاقدات معها، فضلًا عن طلب تعويض بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي .

وأضاف المصدر، أن محكمة التحكيم الدولية ألزمت القمر التركي بتحمل كافة مصروفات التقاضي متمثلةً في أتعاب التحكيم، والمبالغ التي سددتها “نايل سات” إلى المحكمة كمصروفات، فضلًا عن أتعاب المحاماة التي تحملتها “نايل سات”.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية دائما ما تؤكد أنها تحترم وتلتزم بجميع العقود التي تبرم معها، وهو ماعبر عنه بحق حكم محكمة التحكيم الدولية بباريس.