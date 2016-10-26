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تحرير 18 محضرا تموينيا خلال أسبوع ببورسعيد

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تحرير 18 محضرا تموينيا خلال أسبوع ببورسعيد تحرير 18 محضرا تموينيا خلال أسبوع ببورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

 

أسفرت الحملات التموينية لمديرية والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن ضبط العديد من وقائع التلاعب فى المقررات التموينية.

 

وأكد محمد العايدى، مدير إدارة تموين الشرق، أنه تم تحرير 18 محضرًا تموينيًا خلال الأسبوع الماضى، كان أبرزها استيلاء وتلاعب أحد المجمعات الاستهلاكية الشهيرة، بنطاق شرق المحافظة بالمقررات التموينية الخاصة بالمواطنين، بإجمالى 9 آلاف جنيه، والاستيلاء على 2095 علبة جبن تموينى، وزن 500 جرام، فتمت إحالة المتورطين للنيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.

 

يذكر أن مديرية التموين تشارك بفاعلية فى حملة "الشعب يأمر" بتوفير وطرح سكر حر عبر منافذ متنقلة بسعر 6 جنيهات للكيلو بحد أقصى 2 كيلو للمواطن، فى ضوء تعليمات محافظ بورسعيد، وبمتابعة مجدى الخضر، وكيل مديرية التموين ببورسعيد.

 


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