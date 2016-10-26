جمال شيحة: تعليمات السيسي لوزير التعليم توجيه استراتيجى لإصلاح المنظومة

أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى بيان له، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته إلى وزير التربية والتعليم بأهمية الاعتناء ببناء الإنسان وليس تعليمه فقط، يعد توجيها استراتيجيا وسياسيا لإصلاح التعليم، قائلا، "تلك هى الرؤية التى وجه بها الرئيس، هذا هو المعنى العميق فى التوجيه الاستراتيجى والسياسى لمسئلة التعليم، وليس مجرد مناهج، ولكن إعادة بناء الشخصية المصرية والإنسان المصرى وتأهيله وربطه بسوق العمل فى بعد آخر.

وأضاف "شيحة"، أن فكرة بناء الإنسان المصرى رؤية تتبناها اللجنة وتعمل عليها، من خلال نظم تعليمية تعمل على بناء الشخصية المصرية، مثمنًا طرح الرئيس لهذه الرؤية التى يعتبرها بمثابة تكليف لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهذا يستتبع أن تعمل وزارة التعليم والتعليم العالى والشباب والأوقاف والثقافة فى إطار منظومة واحدة لتحقيق هذه الرؤية وليس فقط وزارة التعليم.