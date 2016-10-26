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ما الذي يجمع ليوناردو دي كابريو وميك جاغر؟

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الأربعاء 26-10-2016 09:51

 

ويروي هذا الفيلم المأخوذ عن كتاب Sam Philips: The Man Who Created Rock 'N' Roll، للكاتب بيتر جورالنيك، قصة نجاح رائد صناعة التسجيلات الصوتية، سام فليبس Sam Phillips الذي أسّس شركة التسجيلات Sun Records عام 1952، وهو "الأسطورة" التي تقف وراء نجاح الأغاني الكلاسيكية لإلفيس بريسلي Elvis Presley وجوني كاش Johnny Cash.

 

وسيقوم دي كابريو بالتعاون مع ميك جاغر بإخراج الفيلم إلى شاشات السينما بالطريقة ذاتها التي أنتج بها المسلسل القصير التابع لـ HBO والمُسمى Vinyl، فيما تستمر عملية البحث عن كاتب للفيلم الذي لم يتم تحديد اسمه بعد.

 

ولم يكن هذا الدور الفني الأول الذي يلعبه دي كابريو منذ فوزه بجائزة أحسن ممثل في الأوسكار عن دوره في فيلم The Revenant؛ إذ يقوم دي كابريو بتصوير دور له في فيلم Devil in the White City، بحسب مجلة Variety.

 

كما أعلنت شركة Appian Way الخاصة بدي كابريو عن استعدادها لإنتاج النسخة السينمائية من Captain Planet، وهو البطل الخارق الذي يحارب الشرور البيئية.

 

 

 

 

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