كيفانش تاتليتوغ: أصرّيت على إنقاذ توبا بيوكستون بنفسي

حصد الإعلان الترويجي الأوّل للمسلسل التركي "الجريء والجميلة" لبطليه توبا بيوكستون وكيفانش تاتليتوغ، والذي بثته قناة ستار التركية إعجاب ملايين المشاهدين الأتراك والأجانب.

وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات واللايكات، وتوقع العدد الأكبر من المتابعين للمسلسل أن يحقق نجاحاً عند عرضه في شهر نوفمبر المقبل على قناة ستار التي تفوز دائماً بحق العرض الحصري الأول لمسلسلات كيفانش تاتليتوغ.

وكانت المحطة قد حرصت رغم عدم تحقيق مسلسل كيفانش الأخير "ليث ونورا" نسبة مشاهدة عالية، على عرض مسلسله الجديد رغم ارتفاع سعر حلقاته وأجور بطليه الرئيسيين، لتفاؤلها بأن جمع توبا وكيفانش في ثنائي رومانسي سيلقى قبولاً كبيراً لدى الأتراك.

وكشف الإعلان الستار عن قصة لقاء البطلين الأول حيث تفقد الحسناء الثرية سوهان (توبا بيوكستون) السيطرة على حصانها في الغابة، ويمر جسور (كيفانش تاتليتوغ) مصادفة قربها وهو يقود سيارته الجيب وسط الطبيعة، فيبادر فوراً إلى إنقاذها قبل أن يسقطها الحصان أرضاً عبر القفز من سيارته، وانتشالها من الحصان، وجعلها تسقط فوق جسده ليحميها من الأذى، وتتلاقى نظراتهما لأول مرة بعمق وإحساس مزيج من الخوف والعرفان والإعجاب بين رجل شجاع جريء وامرأة جميلة مدللة رقيقة، فهل هذه النظرة ستوقعهما في حب كبير سيحاربه الجميع بضراوة؟

هذا المشهد الخطر أداه كيفانش بنفسه رافضاً الإستعانة بدوبلير، وكذلك توبا التي أدّت دور فارسة ببراعة.

ومن أجل هذا المشهد قام فريق مدربين أجنبي بتدريب توبا البطلين على ركوب الخيل وأداء المشاهد المطلوبة بحرفية عالية لأسابيع قبل تصويرها وتسجيلها للبث قريباً.

مسلسل "الجريء والجميلة" بطولة كيفانش تاتليتوغ وتوبا بيوكستون ونخبة من أبرز نجوم تركيا الكبار والشباب.

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