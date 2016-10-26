بالصور.. الرئيس السيسي: نحتاج لوضع آليات مناسبة لدعم قدرات الشباب

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، جلسة نقاش حول العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية، وذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب المنعقد فى شرم الشيخ.

وتحدث فى جلسة النقاش كلًا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى، وعدد من أعضاء مجلس النواب وشباب السياسيين ومسئولى الأحزاب.

واقترح الرئيس السيسي خلال الجلسة عقد لقاءًا شهريًا لمناقشة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى ستخرج عن المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجان من الشباب لتسجيل ما يطرح من أفكار بناءة وبلورة توصيات عملية ومتابعة عملية تنفيذها.

وفيما يتعلق بأهمية توسيع أطر مشاركة الشباب فى الفعاليات المختلفة، أكد الرئيس على أن مؤتمرات الشباب توفر فرصة جيدة للاستماع إلى مقترحات وأفكار جميع الشباب من مختلف المحافظات والجامعات والتوجهات، مؤكدًا على أن مصر لديها قدرات هائلة، ولاسيما من الشباب، وأننا نحتاج إلى وضع آليات مناسبة لدعم تلك القدرات وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد الرئيس حرص الدولة على إيلاء الاهتمام اللازم بكافة شباب مصر، وتوفير الإمكانات والبرامج اللازمة لتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يعد خطوة أولى فى هذا الاتجاه.