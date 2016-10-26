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بغداد تستقبل آلاف النازحين في أكبر موجة منذ بدء معركة الموصل

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بغداد تستقبل آلاف النازحين في أكبر موجة منذ بدء معركة الموصل بغداد تستقبل آلاف النازحين في أكبر موجة منذ بدء معركة الموصل

أرشيفية

أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، اليوم الأربعاء، أن وزارته استقبلت الثلاثاء أكثر من 3300 نازح، في أكبر موجة نزوح منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادة الموصل من الجهاديين.

وقال الجاف “الثلاثاء شهد موجة كبيرة للنازحين تعد الأكثر عددا منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير محافظة نينوى من دنس الإرهاب المتمثل بعصابات داعش الإجرامية”.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو ثمانية آلاف و940 شخصًا نزحوا من منطقة الموصل منذ بدء الهجوم في 17 أكتوبر.

من جهة أخرى، أجلت القوات العراقية أكثر من 1000 شخص من قرى قريبة من الخطوط الأمامية للمعركة.

ويقول القائد في القوات العراقية الخاصة، العميد حيدر فاضل، إن سكان طوب زاوا والقرى المجاورة نقلوا إلى مخيم في منطقة الخازر القريبة حفاظا على سلامتهم.

وقال الرائد سلام العبيدي، إن القوات الخاصة تتولى، الأربعاء، عمليات تنظيف في مناطق استعادتها من المتشددين إلى الشرق من المدينة، مضيفا أن القوات عثرت على أنفاق واسعة يستخدمها داعش لنقل المقاتلين والإمدادات بواسطة دراجات نارية.

وأثارت معركة الموصل التي بدأت الأسبوع الماضي مخاوف من كارثة إنسانية، فيما حذرت الأمم المتحدة من إمكان نزوح أكثر من مليون شخص.

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