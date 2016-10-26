إحالة اثنين من العاملين بالمعهد الفرنسي إلى المحاكمة بتهمة السرقة

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم الأربعاء، بإحالة اثنين من العاملين بالمعهد الفرنسي، إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهما بسرقة مشغولات فضية وكمبيوتر باحثة بالمعهد، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين تلقى قسم شرطة السيدة، بلاغًا من رئيس قسم شئون العاملين بالمعهد الفرنسي، يفيد باكتشافها سرقة جهاز كمبيوتر “لاب توب”، ومشغولات فضية عبارة عن “غويشة، حلق، و2 خاتم” من داخل غرفة باحثة بالمعهد – أسبانية الجنسية – ومقيمة به، فيما لم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين من المعاينة، وجود قطع بالسلك الخارجي لشباك الحمام الخاص بالمعهد، حيث تم وضع خطة بحث تم التوصل من خلالها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بالمعهد.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من شباك الحمام الخاص بالمعهد.

كما تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.