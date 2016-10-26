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تأييد المؤبد لـ«بديع» و٣٦ آخرين في قضية «قطع طريق قليوب»

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تأييد المؤبد لـ«بديع» و٣٦ آخرين في قضية «قطع طريق قليوب» تأييد المؤبد لـ«بديع» و٣٦ آخرين في قضية «قطع طريق قليوب»

محمد بديع – أرشيفية

رفضت محكمة النقض، الأربعاء، الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية محمد بديع و٣٦ آخرين في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث ” قطع طريق قليوب الزراعي ” وتأييد أحكام إعدام 10 من قيادات الجماعة، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم “بديع”، وذلك لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية”.

كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد , قد قضت بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، فى قضية قطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب، والذين صدر بحقهم بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسين)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين.

كما قضت المحكمة بالحكم 3 سنوات على شهاب الدين عبد الهادي (قاصر/ مخلى سبيله)، بالسجن 3 سنوات.

وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي ابو سعدة،  ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.

كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين.

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