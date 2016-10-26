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وزير الطيران المدني يتفقد جناح «مصر للطيران» بـ«مؤتمر الشباب»‎

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شريف فتحي، وزير الطيران المدني - أرشيفية

شريف فتحي، وزير الطيران المدني – أرشيفية

تفقد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، جناح شركة للطيران، وجناح الثقافة الجوية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، وسط توافد العديد من الشباب والشخصيات العامة للاستفسار عن خدمات الشركة .

ووجه فتحي – خلال زيارته – مجموعات العمل المختلفة، بحسن استقبال الوفود المشاركة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلًا عن سرعة إنهاء إجراءات سفرهم، حيث سيتم توفير كاونترات السفر في مطار شرم الشيخ، وتجهيز الاستراحات المميزة للضيوف.

كما وجه الوزير، بتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير فريق خاص من العلاقات العامة والمحطة لاستقبال وتوديع الضيوف، فضلًا عن مكاتب البيع والحجز المركزي.

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وزير الطيران المدني خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ

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وزير الطيران المدني خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ

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وزير الطيران المدني خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ

 

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