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تجديد حبس المتهمين بإدارة صفحة على «فيس بوك» لتبادل الزوجات 15 يومًا

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تجديد حبس المتهمين بإدارة صفحة على «فيس بوك» لتبادل الزوجات 15 يومًا تجديد حبس المتهمين بإدارة صفحة على «فيس بوك» لتبادل الزوجات 15 يومًا

تعبيرية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس مهندس بترول، وزوجته، وصديقه، وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لتبادل الزوجات بمقابل مادي، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأداب، تفيد بقيام مهندس بترول، وزوجته، موظفة، وصديقه حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته – سكرتيرة ، بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بشارع متحف المنيل بدائرة قسم شرطة القديمة.

واثبتت التحريات، أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، فتم إصدار إذن النيابة، وتم القبض على أعضاء الشبكة في حالة تلبس.

واعترف المتهمون – بحسب التحقيقات – بإدارة صفحة على “فيس بوك”، لتبادل الزوجات، من أجل المتعة وكانوا يقوموا بتصوير المقاطع المخلة واللقاءات الجنسية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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