تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف كرداسة» لـ 17 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة 11متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، لجلسة 17 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع الشهود، حسبما أفاد مراسلنا .

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية، وتضم (11) متهمًا، منهم (10) هاربين، ومتهم واحد محبوس.

ويواجه المتهمون “التجمهر، استعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014″.