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مي سليم تطالب منتج «هي ودافنشي» بمستحقاتها المتأخرة

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مي سليم تطالب منتج «هي ودافنشي» بمستحقاتها المتأخرة مي سليم تطالب منتج «هي ودافنشي» بمستحقاتها المتأخرة

المطربة والممثلة مي سليم

طالبت الفنانة مي سليم، المنتج ممدوح شاهين، منتج مسلسل “هي ودافنشي”- الذي شاركت فيه خلال السباق الرمضاني الماضي – بإعطائئها مستحقاتها المالية المتأخرة.

وأوضحت مي – خلال تصريحات صحفية – أنها حصلت على مقدم التعاقد – فقط – من ممدوح شاهين قبل بدء تصوير المسلسل، مشيرةً إلى أنها لم تتسلم أي دفعة من مستحقاتها حتى الآن، رغم مرور 5 أشهر كاملة على عرض العمل في شهر رمضان الماضي.

وأشارت إلى أن منتج العمل ، يعمل على تصوير مسلسل جديد من 60 حلقة للعرض خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مي سليم تبدأ تصوير دورها في مسلسلي “الأب الروحي” مع النجم محمود حميدة، وإخراج بيتر ميمي، و”اختيار اجباري” مع خالد سليم، كريم فهمي، وأحمد زاهر، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة قبل السباق الرمضاني المقبل.

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