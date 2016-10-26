تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«اقتحام قسم كرداسة» لـ١٧نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضةط لجلسة ١٧نوفمبر لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحى.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت فى القضية رقم4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، بإعدام 183 متهماً منهم 149 حضوريا و 34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.