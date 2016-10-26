أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس أعضاء شبكة تبادل الزوجات بالمنيل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات

Google+ Print
تجديد حبس أعضاء شبكة تبادل الزوجات بالمنيل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات تجديد حبس أعضاء شبكة تبادل الزوجات بالمنيل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات

> كتب أحمد إسماعيل

جدد القاضى الجزئى بمحاكمة جنوب القاهرة، حبس أعضاء تبادل زوجات مكونة من 4 أشخاص بمنطقة المنيل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

فيما قررت نيابة القديمة الجزئية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس أعضاء شبكة تبادل زوجات مكونة من 4 أشخاص بمنطقة المنيل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، ووجهت النيابه للمهتمين عدد من التهم منها الدعارة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، وممارسة الرذيلة.

وفى السياق ذاته أمرت النيابة بعرض الفيديوهات المضبوطة على خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتواها وإعداد تقرير فنى لبيان صحتها من عدمه.

وواجهت نيابة مصر القديمة، أعضاء شبكة تبادل الزوجات فى المنيل، خلال التحقيقات بالفيديوهات، وصفحات الفيسبوك، وعرض أحمد وائل وكيل نيابة مصر القديمة على المتهمين الفيديوهات الجنسية المضبوطة على هواتفهم الشخصية، كما واجهتهم النيابة بصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء وليد رشدى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب مفادها قيام "عادل.ح" مهندس بترول، وزوجته " أمل.ع" موظفة، و"محمد.م" حاصل على دكتوراة فى الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته "جيهان.ح" سكرتيرة بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بالمنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ودلت تحريات العميد عماد عكاشة رئيس قسم التحريات بالنشاط الداخلى، أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، كلف بسرعة القبض على أعضاء الشبكة فى حالة تلبس.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن