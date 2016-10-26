محافظ بني سويف يبحث التوسع في افتتاح منافذ للسلع بأسعار مخفضة‎

المراسل : محمد شعبان

عقد المهندس شريف محافظ بني سويف الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة إجراءات ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة بحضور اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين

وتمت مناقشة الآليات العاجلة للتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع التموينية بأسعار مناسبة لتغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ، حيث وجًه المحافظ بعمل تقارير تشمل المنافذ التي تم تشغيلها بالفعل ومتطلبات إنهاء مشروع التوسع في إقامة مثل هذه المنافذ

وتناول اللقاء مناقشة تفعيل منظومة الرقابة على السلع التموينية وتكثيف الحملات التفتيشية لتشمل منافذ التوزيع والمخازن على مستوى المدن والقرى لمنع احتكار السلع الأساسية والاستراتيجية ، حيث وجًه المحافظ بضرورة وضع آليات ومعايير دقيقة للرقابة على السلع التموينية وعمل مسح شامل لكل أماكن التخزين ومنظومة البيع والتوزيع ، فضلاً عن تدريب المفتشين على اتخاذ اجراءات الرقابة وعمل محاضر المخالفات بشكل سليم حتى لايفلت المخالف من العقوبة

كما ناقش الاجتماع موقف عدد من السلع الأساسية في مقدمتها السكر والزيت لتحديد الاحتياجات الفعلية من هذه السلع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المحافظة ولضبط أسعارها والذي ينعكس على المواطن البسيط بشكل ايجابي ، وتم الإتفاق على إجراءات إقامة منافذ للسلع بالقرى وتوابعها لبيع السلع خاصة السكر والزيت والأرز بأسعار مخفضة في متناول المواطن البسيط

وناقش الاجتماع أيضا تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرات في مجال توفيرالسلع التموينية والاستفادة من مجهودات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال وتسهيل إجراءات التوسع وزيادة أنشطتهم بما يصبً في مصلحة المواطن البسيط

وتناول الاجتماع مناقشة خطة التموين بالتنسق مع الجهات المعنية لتوفير اسطوانات البوتاجاز وتغطية احتياجات المواطنين من هذه السلعة التي يزداد الطلب عليها مع دخول فصل الشتاء ولضمان وصول السلعة المدعمة لمستحقيها ومنع حدوث مشكلة في سلعة يحتاجها المواطن في حياته اليومية

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة واجراءات الزيادة على معدل التنفيذ بهدف تقليل الطلب على اسطوانات البوتاجاز وتيسيراً على المواطنين في سلعة أساسية

حضر الاجتماع رؤساء المدن السبع ووكيل وزارة التموين ومدير مباحث التموين ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي