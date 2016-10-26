وكيل "تموين الشرقية" يضبط 54 طن سكر وأرز قبل بيعها بالسوق السوداء

أعلن حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط 54 طن مواد غذائية من خلال حملات مكبرة شنت على مستوى مراكز المحافظة .

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن الضبطيات عبارة عن "10 آلاف طن سكر، و23 طن دقيق، و265 شيكارة أرز و20 طن أرز"، ذلك قبل بيعها بالسوق السوداء وابتزاز المواطنين، مؤكدا على استمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين .

وأكد أن الحالة التموينية مستقرة وهناك عجز فى بعض المقررات التموينية المربوطة على البطاقات وجارى توفيرها فوراً أمام المواطنين، مشيراً إلى أنه تم طرح 100 طن سكر بسعر 6 جنيهات للكيلو الجرام أمام المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط وللتصدى للمحتكرين وجشع التجار.