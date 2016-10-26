نائبة : الإخوان وراء دعوات التظاهر "11/11" لهدم البلد وزعزعة الأمن

قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إنها ضد التظاهرات التى يدعو لها البعض يوم 11 نوفمبر المقبل، والحملة التى تدعو لها تحت مسمى "ثورة الجياع" ومخطط لها أن تكون يوم 11/11.

وأضافت "منير" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة غير محسوبة وستكون توابعها وخيمة على البلد والمواطنين، وهذه الدعوات ما هى إلا مخطط جديد من فعل الإخوان لتدمير استقرار البلاد وزعزعة الأمن.

وأشارت النائبة، إلى أن هناك بالفعل سلبيات ومشكلات عديدة، ولكن الأمور لا يمكن معالجتها بهذا الشكل، وقالت "ليس من المعقول أبدا عندما تواجهنا أى مشكله نقوم بثورة".

ودعت "منير" المواطنين للتفكير جيدا والتريث قبل القيام بأى تصرف غير محسوب، وعدم الانسياق وراء الجماعات التى تريد تدمير البلاد، والوقوف إلى جانب بلادهم حتى تخرج من تلك الأزمة.