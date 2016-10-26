"مسرعات دبي المستقبل" : شركات تسعى لتغيير مستقبل العالم من دبي

بعد استقطابه 2274 مشروعاً مبتكراً من 73 دولة حول العالم في غضون أقل من شهر على إطلاقه، ستشارك 5 شركات من 30 شركة تم اختيارها للمشاركة في برنامج مسرعات دبي المستقبل في دورته الأولى لاختبار الحلول المبتكرة التي تقدمها، حيث ستعمل هذه الشركات مع الجهات الحكومية لمعرفة مدى قدرة هذه المشاريع الفعلية على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المدن في الوقت الحالي.

ويعد برنامج مسرعات دبي المستقبل من أكثر برامج مسرعات الأعمال جاذبية على مستوى العالم، حيث تمكن البرنامج من استقطاب نخبة من أبرز المشاريع المبتكرة على مستوى العالم، وذلك في وقت قياسي، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتطوير تقنيات القرن الحادي والعشرين، ونماذج الأعمال المستقبلية..



> وبهذه المناسبة، قال بول سميث، مدير برنامج مسرعات دبي المستقبل: " برنامج مسرعات دبي المستقبل حقق شعبية واسعة على مستوى العالم، وهو ما اسهم في ترسيخ مكانته كأحد أبرز برامج مسرعات الأعمال على مستوى العالم، وهذا البرنامج الذي يعتبر الأكثر جاذبية في العالم سيكون له أثر بالغ الأهمية في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للمبتكرين والمخترعين، ومنصة عالمية للاختبار وتطبيق أفضل الحلول المبتكرة على مستوى العالم، بما سيدعم دورها للقيام بدور محوري ورئيسي في إعادة صياغة القطاعات الاقتصادية في المستقبل تكون فيه مركزاً لتصدير التقنيات المتطورة وتكنولوجية القرن الحادي والعشرين إلى كافة دولة العالم."

وفي إطار النجاح اللافت الذي حققه، تمكن برنامج مسرعات دبي المستقبل من استقطاب مجموعة من أكثر شركات العالم ابتكاراً ضمن القطاعات الاستراتيجية للدولة ومنها شرك " Comae Technology"، وهي الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال تقنيات الأمن الإلكتروني عن طريق التعقب الإلكتروني للذاكرة في إطار رصد الحوادث الإلكترونية والاستجابة لها، ومؤخراً أشار تقرير صادر عن شركة "سيمناتيك" الأميركية المتخصصة في الأمن الالكتروني إلى أن تزايد احتمالات الاختراق الإلكتروني للبرنامج بنسبة 125 في المائة، وذلك مع اكتشاف أكثر من 54 ثغرة أمنية جديدة في العام 2015، وذلك مقارنة بما كان عليه في العام الذي سبقه، وهو ما يؤكد على أهمية وجود شركات متخصصة في هذا المجال مثل "Comae Technology " والتي أصبحت تقنياتها ضرورية لحفظ الأمن الالكتروني للحكومات في القرن الواحد و العشرين.

واستقطب البرنامج شركة " Mistbox " التي ابتكرت جهازاً لتبريد الهواء موفر للطاقة بنسبة تصل إلى 30 في المائة ويعمل بنظام التبريد البخاري وبكفاءة أكبر من الأجهزة التقليدية. حيث يتيح هذا الجهاز التحكم بمعدلات استهلاك الطاقة من خلال ربطه بتطبيق خاص على الهواتف الذكية. كما يعتبر هذا الجهاز صديقاً للبيئة ويسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث تشير الشركة إلى أن استخدام هذا الجهاز على مستوى العالم سيؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بمعدل يصل إلى 1.4 مليار طن من الغازات الضارة.

وفي المجالات المالية وتعزيز الولاء، استقطب البرنامج شرك" Loyyal "، وتقدم هذه الشركة مفهوماً جديداً لولاء العملاء والمكافآت المقدمة لهم، وذلك من خلال تطبيق تقنية البلوك تشين والتقنيات المالية الرقمية الذكية الأخرى عبر إيجاد منصة مثالية يمكن من خلالها تقديم مكافآت تمتاز بالمرونة تسهم في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

وتعمل شركة " Pixelbug " مع برنامج مسرعات دبي المستقبل على دعم تعليم اللغة العربية للأطفال، وذلك من خلال إيجاد وسيلة تعليمية جاذبة لهم، وقد تم تصنيف الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها كواحدة من أبرز الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، وهذه الشركة توفر منتجاتها لمجموعة واسعة من العملاء والشركات العالمية، بمن فيهم بروكتر آند جامبل ونستله وليغو، وسوني.

واستقطب البرنامج شركة "”Vinaya، وهي شركة تعمل على العديد من الحلول المبتكرة، بما فيها تصميم أجهزة قابلة للارتداء وتقنيات أخرى تسهم في تحسين اليقظة الفكرية للأفراد، وتشمل منتجاتها ALTRUIS، وهي عبارة عن مجموعة من الحلقات على شكل أساور أو سلاسل أو خواتم مزودة بتقنيات البلوتوث وتستخدم أحدث التقنيات لتعزيز اليقظة الفكرية والتوازن الرقمي، كما تشتمل Zenta، وهي أول رباط بيومتري ذكي يستخدم التكنولوجيا الحسية والخوارزميات لجمع البيانات عن من يرتديها في 5 مجالات رئيسية هي: النشاط البدني، والنوم، والعادات الإيجابية، والسعادة، والإجهاد. ويعتبر مجال اليقظة الفكرية من القضايا التي تحظى باهتمام العديد من القطاعات الاقتصادية حيث اشارت دراسة نشرت في صحيفة كونشسنيس آند كوغنيشن أن تمارين اليقظة الفكرية تسهم في تحسين وظائف النظر ، الذاكرة العاملة، والأداء التنفيذي.

وقالت مها خميس المزينة، مديرة مشروع في مؤسسة دبي للمستقبل: " نسعى من خلال برنامج مسرعات دبي المستقبل إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية والتي تلامس احتياجات أفراد المجتمع، وهذا يبدو أكثر وضوحاً من خلال هذه المجموعة المتميزة من أبرز الشركات الابتكارية في العالم التي تسعى لإيجاد حلول مستدامة للتحديات في العديد من القطاعات الحيوية وتحويلها إلى فرص اقتصادية ومشاريع مبتكرة على أرض الواقع."

وتضم قائمة الشركات الابتكارية المشاركة في الدورة الأولى من البرنامج مجموعة من أبرز الشركات ابتكاراً على مستوى العالم، والتي تعمل على اختبار وتطوير تقنيات وأفكاراً إبداعية وتقنيات مستقبلية تقدم حلولاً للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية، بما فيها قطاعا الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، وحلول النقل، والبنية التحتية، والأمن، والسلامة بالإضافة إلى القطاعات التكنولوجية.

وعلى مدى 12 أسبوعاً، ستعمل 30 شركة من أبرز الشركات واكثرها ابتكاراً على مستوى العالم مع 8 جهات حكومية ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل لتطوير واختبار حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المدن في القرن الحادي والعشرين.