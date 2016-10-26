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الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بديار بكر

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الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بديار بكر الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بديار بكر

الشرطة التركية – أرشيفية

اندلعت مواجهات عنيفة بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين في ديار بكر، اليوم الأربعاء، غداة توقيف مسؤولين محليين منتخبين في المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه اكثرية كردية، على ذمة التحقيق.

وتصدت عناصر الشرطة الذين انتشروا حول بلدية المدينة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء، لمئات المتظاهرين الذين كان بعض منهم يلقي الحجارة.

وأوقفت غلطان كيساناك، أول امرأة تنتخب لرئاسة بلدية ديار بكر، في المطار لدى نزولها من طائرة أقلتها من أنقرة، وزميلها فيرات انلي في منزله، في اطار تحقيق حول “انشطة ارهابية”.

وقال البيان ان غلطان كيساناك وفيرات انلي مشبوهان بأنهما أذنا باستخدام سيارات للبلدية لدى تشييع عناصر من حزب العمال الكردستاني قتلتهم قوات الامن، وأنهما “حرضا على العنف”، وأيدا دعوات تطالب بمزيد من “الحكم الذاتي”.

وردد المتظاهرون في دياربكر شعار “لن تخيفنا الضغوط”.

ومن المقرر أن تنظم في مناطق اخرى من تركيا، لا سيما في اسطنبول، تجمعات احتجاح ايضا على توقيف رئيسي البلديتين على ذمة التحقيق.

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