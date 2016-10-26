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موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. الداخلية تستحدث وحدة للقضاء على الزحام

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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى الداخلية تستحدث وحدة للقضاء على الزحام ، وتواصل أعمال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:   

 

- الداخلية تستحدث وحدة الانضباط المرورى للقضاء على الزحام وتصوير المخالفين

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بادرت الادارة العامة للمرور باستحداث "وحدة الانضباط المرورى" والتى تقوم على فكرة الانتقال السريع والتواجد الأمنى الميدانى وضبط المخالفات المرورية والعمل على الحد من الكثافات المرورية، بكافة المحاور وإزالة كافة المعوقات مما يحقق السيولة المرورية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية.

 

- أمن جامعة القاهرة يضبط متسولا جمع 1000جنيه من الطلاب خلال دقائق

ألقى أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، القبض على متسول بساحة كلية التجارة اليوم الأربعاء، بعد أن جمع من الطلاب 1000 جنيه فى دقائق معدودة.

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وأبلغ أحد الطلاب بكلية التجارة عن المتسول الذى يبلغ من العمر نحو خمسين عاما، بعد أن رآه يوقف الطلاب ويعرض عليهم بعض الأوراق ويطلب منهم أموالا بحجة دفع المصروفات الدراسية لنجله.

 

 

- إعلامى يطالب النائب مصطفى الجندى بإنهاء حديثه.. ويرد: "مش يا عم متفصلنيش

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أكد النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، أنه عقب الثورة طالب باندماج الأحزاب وإنهاء مشهد كثرة الأحزاب التى وصلت لحوالى 200 حزب ، قائلا:"كل واحد قال لا..لازم أرجع لقواعدى الحزبى، وأقسم بالله قواعده الحزبية شقة فى وسط البلد و7 أشخاص".

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وقاطع الإعلامى محمد عبد الرحمن، النائب الجندى، لانتهاء الوقت المخصص له خلال مشاركته بندوة "العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية"، فرد عليه قائلا "مش يا عم متفصلنيش.. لأن الكلام بقوله من جوه"، الأمر الذى أثار ضحك الرئيس السيسى والحضور بالمؤتمر.

 

- مصطفى الفقى: ثورة 30 يونيو غيرت مسار سقوط مصر كما كان يريد البعض

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قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسى، إن مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ ، سيكون نقطة مفصلية فى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطى الشباب من وقته الكثير رغم كل الأعباء والتحديات والظروف التى لا تخفى على أحد فى إشارة إلى الرئيس السيسى، لافتا إلى أن دور الجيل هو الوقوف على مسافة محددة، يعطى الرأى ويقدم النصيحة، فالشباب دائما هو الذى يتقدم الصفوف، ومصر بلد غنية بالشباب وهم أصحاب الحق فى المستقبل، والشباب دائما يؤمن بالتغيير الجراحى.

 

- طارق الخولى لـ"السيسى": "الشباب تايهين يا ريس" ومحتاجين مشاركة سياسية

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وجه النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، خلال مناقشة بندوة "العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية، قائلا "الشباب لهم عذرهم.. وكثير من الشباب المهتم بالعمل السياسى تايهين يا ريس ومش عارفين يقدروا يلاقوا قنوات شرعية يعبروا من خلالها عن رأيهم".

 

- لجنة استرداد الأراضى: تقنين الأوضاع آلية جديدة لسرعة الإجراءات

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واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب، وكان أول القرارات التى شهدها الاجتماع السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة، خاصة هيئتى التعمير والأوقاف، بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضى المملوكة للدولة واسترداد الأرض، بما عليها من مبانٍ فى حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة، وفقاً لقرارات اللجنة.

 

- الداخلية تستحدث وحدة الانضباط المرورى للقضاء على الزحام وتصوير المخالفين

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بادرت الادارة العامة للمرور باستحداث "وحدة الانضباط المرورى" والتى تقوم على فكرة الانتقال السريع والتواجد الأمنى الميدانى وضبط المخالفات المرورية والعمل على الحد من الكثافات المرورية، بكافة المحاور وإزالة كافة المعوقات مما يحقق السيولة المرورية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية.

 

- الإعدام عقوبة الاغتصاب والسجن المشدد للاعتداء الجنسى بمشروع قانون حماية المرأة.. الحبس 6أشهر وغرامة 10آلاف جنيه لإكراه أنثى على الزواج.. والقومى للمرأة:إلزام الدولة باتخاذ تدابير حماية النساء من العنف

  
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انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.

 

- لماذا يستبق السلفيون تجديد الخطاب الدينى بالتشويه؟..عضو شورى الدعوة اتهم المشروع بالعلمنة.."دينية البرلمان": تسعون لاحتكاره والأزهر الكنيسة المعنيان بالأمر..وعضو بالبحوث الإسلامية: هدفهم فرض أنفسهم

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رغم عدم انتهاء البرلمان من مشروع تجديد الخطاب الدينى، سواء من الأزهر أو البرلمان، إلا أن السلفيين أرادوا استباق المعركة مبكرا، بعدما حذروا من علمنة تجديد الخطاب الدينى، وهو ما رفضته دينية البرلمان واعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، وأكدوا أن تجديد الخطاب الدينى لن يمس الثوابت.

 

 


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