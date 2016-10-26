بالفيديو.. السيسى: «مؤتمر الشباب الوطني سيكون شهريًا ولن ننتظر لـ2017»

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد لقاءات شهرية، لمناقشة كل ملفات المؤتمر الوطنى للشباب، قائلا “لن ننتظر لعام 2017 بل سنلتقى شهريا لمناقشة كافة ملفات المؤتمر.

وطالب الرئيس السيسي، خلال تعليقه بندوة “العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية”، المقامة على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ اليوم، اللجان التى طرحت أفكار فى المؤتمر الوطنى بطرح أفكارها خلال اللقاء الشهرى.

وأضاف أنه على اللجان التى طرحت أفكار لمناقشة كل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر أن تأتى شهريا وتقدم ما توصلت اليه من توصيات ونسبة النجاح والإخفاق فى كل الملفات.

وقال الرئيس: “سمعت كلاماً جميلاً جداً وسنقوم بالالتقاء شهرياً لتقييم اللجان التي طرحت وناقشت كل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر كما نقوم بمتابعة التوصيات التي سيتم اقرارها وقياس مستوى التقدم والاخفاق”.

وتابع السيسي، قائلا : ” تكرار اللقاء شهرياً يعطي الفرصة للحديث والاستماع. واستطرد : “مصر بها قدرات هائلة ولابد من ايجاد اليات لابرازها ولدينا شباب عباقرة في كل اتجاه واصلاح التعليم سيخرج مجموعة جيدة ويمكن الان عمل برامج لنتحصل على المتميزين”.