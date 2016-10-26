إخلاء سبيل الضابط المتهم بإطلاق النار على تاجر من سلاحه الميرى بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، بإخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بإطلاق النارعلى صاحب محل عصير وتسليم سلاحه الميرى، بعدما ثبت من تحريات المباحث أن الضابط كان فى حالة دفاع عن النفس، وتبين أن صاحب السيارة مسجل خطر.

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كان ضابط تابع لمديرية أمن قنا فتح النار على صاحب محل عصير بمنطقة مصر الجديدة، ما أدى لإصابته بطلقتين فى القدم والساق، عقب مشاجرة بينهما بسبب تعطل حركة المرور، تم نقل المجنى عليه للمستشفى وتمكن الأهالى من القبض على الضابط وتسليمه إلى قسم مصر الجديدة.

وتبين أن الضابط هو "أ. ع" وصاحب محل العصير المصاب هو "ن. ص"، وأن المشاجرة نشبت بينهما بسبب توقف سيارة نقل محملة بالقصب أمام المحل لتفريغ حمولتها، فأخرج الضابط سلاحه من سيارته وطلب من صاحب المحل تحريك السيارة، فرفض، ما أدى إلى اشتباكهما بالأيدى، وأطلق الضابط عيارين فى الهواء، وعندما حاول المجنى عليه وأنصاره ضبطه، أطلق عيارين آخرين أصابا المجنى عليه فى قدمه، وتمكن الأهالى من الإمساك بالضابط وتسليمه بسلاحه إلى قسم مصر الجديدة.

تحرر بالواقعة المحضر رقم 40727 لسنة 2016، وباشرت نيابة مصر الجديدة التحقيق مع المتهم وأصدرت قرارها بحبسه احتياطيا ثم قررت إخلاء سبيله.