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البنك المركزى: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ2.14 تريليون جنيه

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البنك المركزى: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ2.14 تريليون جنيه البنك المركزى: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ2.14 تريليون جنيه

أرشيفية

ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 2.138 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يوليو 2016، مقارنة بـ2.123 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2016.

جاء ذلك وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الأربعاء.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

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