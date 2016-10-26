تزامنا مع اليوم العالمى للسمنة.. عادات غذائية خاطئة تجنبها للسيطرة على وزنك

تزامنا مع اليوم العالمى للسمنة، ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، أن السمنة هو اضطراب بالصحة يؤثر على جزء كبير من سكان العالم، وذلك بفضل العادات الغذائية غير الصحية وأنماط الحياة المستقرة.

وفى هذا الإطار حذر التقرير من عادات غير صحية يجب تجنبها للسيطرة على الوزن وتتضمن الآتى:

1.قلة النوم:

إذا كنت تنام قليلا فهذا يشكل ضررا على الصحة، لأن قلة النوم تزيد من الشعور بالجوع حتى إذا كانت المعدة كاملة، كما أنه يؤثر على إفراز هرمون الكورتيزول الذى ينظم الشهية، مما ينتج عنه تخزين المزيد من الدهون فى الجسم.

2.الأكل بعد تناول الطعام:

إذا تناولت وجبة الغداء أو العشاء، وترغب فى تناول الطعام بعدها مرة أخرى قد يؤدى إلى زيادة فى الوزن.

3.تناول المشروبات الغازية:

فأنها تحتوى على سعرات حرارية عالية، ينتج عنها تراك للدهون فى الجسم وخاصة منطقة البطن.

4.تخطى وجبه الافطار:

إذا كنت تتخطى وجبة الإفطار، فهذا يزيد من تناولك للطعام والرغبة فى تناول الكثير من الطعام.