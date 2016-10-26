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وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تدخل تركيا فى العملية العسكرية بالموصل

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وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تدخل تركيا فى العملية العسكرية بالموصل وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تدخل تركيا فى العملية العسكرية بالموصل

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين

انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، تدخل الجيش التركي فى العملية العسكرية فى الموصل، معقل تنظيم “داعش” فى شمال العراق.

وقالت الوزيرة فى تصريحات للقناة الثانية فى التليفزيون الألماني (زد دى إف) اليوم الأربعاء، أن التحالف الدولي ضد “داعش”، الذى اجتمع أمس الثلاثاء فى باريس بدون الأتراك والعراقيين، متفق على ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى.

وأضافت “يتعين الالتزام بقواعد التحالف”، موضحة أنه سيجرى التحدث بمنتهى الوضوح مع تركيا فى هذا الشأن.

وحسب تقرير لصحيفة الدويتش فيلا فإن تركيا تعد ضمن التحالف الدولى ضد “داعش” وقد طالب العراق أكثر من مرة بانسحاب الجنود الأتراك، وهو ما ترفضه تركيا.

وأكد قائد رفيع المستوى فى قوات البيشمركة الكردية شن الجيش التركي هجمات على مقاتلى “داعش” فى شمال العراق، وقال اللواء نور الدين حسين هركي – فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ونقلته الدويتش فيلا- إن مدفعية ودبابات تركية قصفت “داعش” خلال الأيام الماضية بناء على طلب من البيشمركة على خط المواجهة حول منطقة بعشيقة .

وبدأ الجيش العراقى ومقاتلو البيشمركة الأكراد مطلع الأسبوع الماضي هجوما على “داعش” فى الموصل، وتقدموا شرقا لبضعة كيلومترات على حدود المدينة حتى الآن، وتطالب تركيا بالقيام بدور فى تحرير الموصل.

 

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