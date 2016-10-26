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السيسى للشباب: «عايزين نسمع بعض ونطول بالنا شوية على بعض»

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السيسى للشباب: «عايزين نسمع بعض ونطول بالنا شوية على بعض» السيسى للشباب: «عايزين نسمع بعض ونطول بالنا شوية على بعض»

الرئيس عبد الفتاح ، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ

طالب الرئيس السيسي، الشباب بالتعود على حسن الإنصات لبعضهم البعض.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية”، المنعقدة اليوم الأربعاء، في بداية فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ.

وأطالت النائبة مي البطران، عضو مجلس النواب، في حديثها، حين قاطعها مدير الندوة، منتقدًا إطالتها وتعديها الوقت المحدد، فأجابته النائبة، قائلةً:” أنا بحس بقهر.. أنا حاسة إن هناك قهر ذكوري وشبابي”.

وقاطع الرئيس السيسي، مدير الندوة، قائلًا:”سيبها يا أستاذ محمد لو سمحت، أنا عارف أنك بتنظم.. لكن بقول للشباب إننا عايزين نسمع بعض ونطول بالنا على بعض”، حين صفق له الحضور فداعبه مقدم الندوة قائلًا إن” السلطة الوحيدة التي تعلو سلطة مدير الندوة في هذه اللحظة هي سلطة رئيس الجمهورية”.

 

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