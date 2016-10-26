أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط متهم باقتحام وحرق مركز سمالوط و5 أشخاص أثناء لعب القمار بالمنيا

Google+ Print
ضبط متهم باقتحام وحرق مركز سمالوط و5 أشخاص أثناء لعب القمار بالمنيا ضبط متهم باقتحام وحرق مركز سمالوط و5 أشخاص أثناء لعب القمار بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والشروع فى القتل واقتحام وحريق مركز سمالوط خلال أحداث العنف التى شهدها المركز فى أحداث أغسطس 2013.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقبض على "قذافى.ح"، 38 سنة عاطل من سمالوط المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا منها قضايا السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والشروع فى القتل واقتحام وحريق مركز سمالوط والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

 

وفى سياق متصل، تمكنت حملة لمباحث الآداب من ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بلعب القمار داخل مسكن أحدهم بمركز المنيا وتم القبض على " ليون .ع "، 54 سنه و"عبد الجليل .م "48 سنه و"محمد .ش"،28 سنه و"اشرف .م "،27 سنه و"ماريو .ا"،21 سنه، وذلك اثناء قيامهم بألعاب القمار بمسكن الأول وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها 8 آلاف 355 جنيها من متحصلات ألعاب القمار و2 كوتشينة مستخدمة فى اللعب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365