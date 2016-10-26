ضبط متهم باقتحام وحرق مركز سمالوط و5 أشخاص أثناء لعب القمار بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والشروع فى القتل واقتحام وحريق مركز سمالوط خلال أحداث العنف التى شهدها المركز فى أحداث أغسطس 2013.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقبض على "قذافى.ح"، 38 سنة عاطل من سمالوط المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا منها قضايا السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والشروع فى القتل واقتحام وحريق مركز سمالوط والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وفى سياق متصل، تمكنت حملة لمباحث الآداب من ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بلعب القمار داخل مسكن أحدهم بمركز المنيا وتم القبض على " ليون .ع "، 54 سنه و"عبد الجليل .م "48 سنه و"محمد .ش"،28 سنه و"اشرف .م "،27 سنه و"ماريو .ا"،21 سنه، وذلك اثناء قيامهم بألعاب القمار بمسكن الأول وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها 8 آلاف 355 جنيها من متحصلات ألعاب القمار و2 كوتشينة مستخدمة فى اللعب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.