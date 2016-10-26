السجن 10 سنوات لطالب تعاطى مواد مخدرة داخل مدرسته بإمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين وليد ومحمد أمام و طلبة فوزى، وأمانة سر محمد سيد، ووائل السيد، غيابياً بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لطالب يدعى "محمد.ح.س" 19 سنة لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة داخل مدرسته بإمبابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طالب فى مدرسة إمبابة التجارية الصناعية للبنين، وكان يدخن سيجارة تحتوى على مواد مخدرة بفناء المدرسة، واثناء ذلك شاهده أحد المدرسين، فقام بالقبض عليه، وابلغ الجهات الأمنية التى حضرت على الفور وحرزت المواد المخدرة المضبوطة، غير أن الطالب تمكن من الهرب، فتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة التى احال الدعوة الى المحكمة الجنائية فور اكتمال ادلة الثبوت.