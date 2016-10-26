"الداخلية" تعزز أمن الأسماعيلية بأجهزة حديثة.. والأمن يحاصر الهاربين

قال مصدر أمنى، أن وزارة الداخلية ستدعم مديرية أمن الإسماعيلية بمعدات وأجهزة حديثة، لافتاً إلى تطوير منظومة كاميرات المراقبة بالمواقع الشرطية الحيوية خاصة سجن المستقبل الذي شهد عملية هروب 6 سجناء، بينهم 4 تفكيريين عقب استهداف سيارة يستقلها مسلحون للسجن، بالتزامن مع تورط بعض الأفراد فى تسهيل دخول سلاح للسجناء بالداخل لشل حركة الخدمات الأمنية.

وتشهد محافظة الإسماعيلية، تحركات أمنية وحالة من الإستنفار الأمنى على نطاق واسع، على خلفية واقعة الهروب الكبير، وخاصة بعد تولى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية منصب مدير أمن المحافظة، حيث تم تعزيز التواجد الأمنى فى الشوارع، وزيادة أعداد الأكمنة ودوريات للربط بين الأكمنة الثابتة.

وتجهز مديرية أمن الاسماعيلية لتنفيذ عمليات أمنية خلال الفترة المقبلة على نطاق واسع، لاستهداف الخارجين عن القانون، ومهاجمة عاصمة الهيروين "السحر والجمال" وملاحقة أباطرة الكيف وتجار الصنف بالمحافظة.

وحرص اللواء عصام سعد مدير أمن الاسماعيلية الجديد، على وضع خطط أمنية جديدة ومبتكرة لمباغتة العناصر الهاربة من سجن المستقبل للقبض عليهم وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.

وتشير المصادر، إلى أن أجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات هامة تقودها لتحديد مكان السجناء الهاربين تمهيداً لايفاد مأموريات أمنية والقبض عليهم خلال الأيام القليلة المقبلة.