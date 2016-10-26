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«الصحة»: قافلة سكانية لحي الأسمرات لتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة

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«الصحة»: قافلة سكانية لحي الأسمرات لتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة «الصحة»: قافلة سكانية لحي الأسمرات لتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قطاع السكان و تنظيم الأسرة، قافلة سكانية في حي الأسمرات الجديد بمنطقة المقطم.

يأتي ذلك في إطار مجهودات القطاع من أجل التوسع في إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات بهدف زيادة الطلب علي الخدمة، وزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
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> وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة – وفقًا للبيان الصادر اليوم – أن هذه الحملة تأتي ضمن أنشطة الإدارة العامة لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقطاع الأهلي والخاص بالقطاع، والتي تساهم بدور جاد في تنفيذ قوافل الصحة الإنجابية، لتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق العشوائية والمحرومة في جميع المحافظات مع التركيز على المحافظات والإدارات الأكثر احتياجًا.

وتقدم وزارة الصحة والسكان – من خلال القافلة – كافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية للمرأة الحامل وللسيدات في سن الإنجاب، إضافةً إلى الكشف على الديدان المعوية، الإصابة بالطفيليات، وإجراء التحاليل اللازمة لذلك، فضلًا عن صرف أدوية العلاج اللازم للمصابين بالديدان والأمراض المعوية بالمجان.

يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على التخفيف عن كاهل قاطني تلك المنطقة.
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> ويشارك في هذا النشاط، الهيئة القبطية الإنجيلية، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، الجمعية الشاملة، الجمعية المصرية للتنمية، وشركتي سيد وفاركو ، شركة “دي كي تي”، وحملة “أنتِ الأهم”، فضلًا عن فريق من طلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة.

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