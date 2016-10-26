برلماني يطالب بتطبيق عقوبة السجن ضد التجار المحتكرين

طالب النائب البدري أحمد ضيف، بضرورة تطبيق قانون الاحتكار رقم 3 لعام 2005 المُعدل بقانون رقم 56 لعام 2014، بحيث يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المُحتكرين، بدلًا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم.

وأشار ضيف – في مطلبه – إلى أن التصالح مع المحتكرين يساعد على إفلاتهم من العقاب، مؤكدًا أن محاربة الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الأسعار.

و طالب ضيف – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومراقبة إصدار الفواتير، للقضاء على ما يُسمى بالسلع مجهولة المصدر، مؤكدًا ضرورة عدم السماح لأي تاجر بالسيطرة على أكثر من 10 % من حجم السوق.

ودعا النائب البدري، الحكومة لمراقبة البطاقات الإلكترونية التي تقوم بسحب الدولارات، وتهربها خارج البلاد، ومعاقبة أصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، مؤكدًا ضرورة إطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين دون إذن الوزير.