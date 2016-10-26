بالصور..محافظ بني سويف يتابع مشروعات إدارة أزمات للتعامل مع هزة أرضية وهجوم إرهابي

المراسل ـ محمد شعبان:

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف وبالتعاون مع القوات المسلحة في المدة من 23 ـ 25 أكتوبر الجاري بمشروع إدارة ومواجهة مجموعة من الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة، وذلك في إطارالتدريب العملى المشترك ”صقر 3” ضمن نطاق المنطقة المركزية العسكرية .

بدأ سيناريو التجربة بافتراض تعرض مدينة بني سويف لهزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، أسفرت عن انهيار 5 عمارات سكنية بشرق النيل ” كتقديرات أولية ” وتصدع 40 منزلا، ما تسبب في تشريد 80 أسرة، بإجمالي يتراوح من 400 إلى 500 فرد بالإضافة إلى تدمير محطة محولات كهرباء شرق النيل، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل، علاوة على تدمير محطة مياه تل ناروز شرق النيل، بجانب اشتعال الحرائق بأماكن متفرقة ” منها مستشفى بني سويف العام، وعدد من المنشآت الحيوية ” .

وعلى الفور تحركت جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري بالمحافظة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة من سيارات الإسعاف والنجدة والحماية المدنية والمفرقعات وقوات الأمن المركزي والصحة، للتعامل مع الموقف بعد رفع درجة الاستعداد للدرجة ” ج ” وتم إجلاء السكان ونقل المصابين بسيارت الإسعاف للمستشفيات لتلقى العلاج، وإقامة معسكر للإيواء العاجل أمام مبنى ديوان عام المحافظة، لإيواء السكان الذين تم إجلاؤهم وتقديم المواد التموينية والأدوية لهم .

كما تابع المحافظ ورئيس أركان الدفاع الشعبي والعسكري ومدير الأمن، التدريب العملي المشترك لكيفية التعامل مع أحد المواقف الطارئة ” حريق بمستشفى بني سويف العام ” حيث تضمن التدريب إخلاء 50 % من المرضى والدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المسشتفيات القريبة لحين السيطرة على الموقف واحتوائه .

كما تابعوا تجربة أخرى للتعامل مع موقف طارئ، من خلال تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث انفجار عدد 2 سيارة مدنية ووجود سيارة ثالثة تحمل عبوة ناسفة فوق الكوبري العلوي بمدينة بني سويف، وتوجهت ـ على الفور ـ عناصر من قسم المفرقعات بالحماية المدنية بالتعاون مع عناصر من قوات المسطحات المائية، حيث تم التعامل مع الموقف والسيطرة على الوضع .

كما تابع المحافظ ومرافقوه تجربة التدريب عن كيفية التعامل مع حادث إرهابي من خلال هجوم على مستودع للبترول بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف وتضمن سيناريو التجربة قيام عناصر من الجماعات الإرهابية التكفيرية باستهداف مستودع البترول باستخدام عربة مفخخة، حيث تسللت مجموعتان إرهابيتان داخل المستودع، فيما قامت مجموعتان إرهابيتان ـ ضمن الهجوم ـ بزرع عبوات ناسفة لعزل وحصار المستودع من الاتجاه الجنوبي، لاستهداف قوات التأمين المخصصة وحرمانها من نجدة الهدف، ما أدى إلى تدمير عدد 2 صهريج وقود واشتعال الحرائق بمبنى الجنود وبرج الحراسة، فضلا عن عزل طريق الاقتراب الرئيسي من اتجاه بني سويف المؤدي إلى الهدف.

وتمكنت قوات الأمن بدعم ومساندة من القوات المسلحة من خلال التنسيق مع مكتب المستشار العسكري بالمحافظة، من استعادة السيطرة على المستودع بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن تصفية 6 من مسلحي الجماعات الإرهابية، وإلقاء القبض على باقي المجموعة واستشهاد 4 أفراد من قوة التأمين، فضلا عن إصابة 34 عاملا مدنيا وقوات التأمين منهم 8 حالتهم خطرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إبطال 6 قنابل تم زرعها على طريق الاقتراب الرئيسي، فيما تم تفجير قنبلة أخرى عن بعد، وتم تمشيط المنطقة بأكملها للتأكد التام من عدم وجود قنابل أخرى .